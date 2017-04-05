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В волгоградскую колонию пытались передать проспиртованные фрукты Печать
Скандалы и ЧП
05.04.2017 11:53

В волгоградскую колонию пытались передать проспиртованные фрукты

Сотрудникам исправительной колонии №25 удалось пресечь доставку фруктов со спиртосодержащей жидкостью.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, в ходе досмотра передачи для одного из осужденных сотрудники колонии обратили внимание на три цитрусовых фрукта «Помело» и провели проверку.

Оказалось, что внутри плода имелась спиртосодержащая жидкость, общий объем которой составил примерно 0,5 литра.

В результате фрукты со спиртом были изъяты, а в отношении правонарушителя был составлен административный протокол. Теперь доставщика спирта ожидает крупный денежный штраф.

Юлия Соболева
Фото: УФСИН по Волгоградской области

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