В волгоградскую колонию пытались передать проспиртованные фрукты

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, в ходе досмотра передачи для одного из осужденных сотрудники колонии обратили внимание на три цитрусовых фрукта «Помело» и провели проверку.

Оказалось, что внутри плода имелась спиртосодержащая жидкость, общий объем которой составил примерно 0,5 литра.

В результате фрукты со спиртом были изъяты, а в отношении правонарушителя был составлен административный протокол. Теперь доставщика спирта ожидает крупный денежный штраф.

Юлия Соболева

Фото: УФСИН по Волгоградской области