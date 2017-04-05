В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|Цыган-мошенник продал на улице волгоградцам муляжи сотовых телефонов
|Скандалы и ЧП Волгоград
|05.04.2017 11:56
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду, неизвестный мужчина цыганской внешности подошел на улице к 20-летнему молодому человеку у одного из домов по улице 64-ой Армии и предложил купить у него современный смартфон. Доверчивый волгоградец согласился и отдал незнакомцу 3500 рублей. Позже парень обнаружил, что в коробке находится муляж сотового телефона.
Точно таким же способом злоумышленнику удалось завладеть деньгами 27-летней местной жительницы. Неизвестному мужчине девушка отдала 5700 рублей за покупку мобильного телефона. После приобретения волгоградка обнаружила, что сотовый телефон не настоящий. Потерпевшие обратились с заявлениями о мошенничестве в полицию.
Заявители описали приметы преступника: на вид мужчине цыганской внешности 20-25 лет, волос темный, средней длины, рост 165-170 см. Злоумышленник был одет в куртку и брюки темного цвета.
В настоящий момент полиция пытается установить личность преступника.
Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:05
Под Волгоградом в здании Сбербанка нашли подозрительный предмет
-
13:01
Волгоградская область потратит 121 миллион рублей на вертолет санавиации
-
12:13
Московские зоозащитники привезли в Дагестан гуманитарную помощь
-
11:56
Цыган-мошенник продал на улице волгоградцам муляжи сотовых телефонов
-
11:53
В волгоградскую колонию пытались передать проспиртованные фрукты
-
11:28
ФСБ опровергла информацию о возможном теракте в Волгограде
-
11:12
Волонтеры просят помощи в поиске страдающего потерей памяти волгоградца
-
10:51
В Волгограде потеплеет до +18
-
10:50
В "Живом журнале" теперь запрещена политическая агитация
-
10:29
Информация об угрозе нового взрыва в метро Петербурга не подтвердилась
-
10:17
В волгоградской пивной посетители устроили поножовщину
-
10:07
В Госдуму вносят законопроект о запрете на соцсети
-
10:03
В Петербурге закрыли станцию Сенная площадь
-
09:46
В Волгоградской области утвердили 150 мест для ярмарок
Самое читаемое
-
13:05
Под Волгоградом в здании Сбербанка нашли подозрительный предмет
-
12:13
Московские зоозащитники привезли в Дагестан гуманитарную помощь
-
11:56
Цыган-мошенник продал на улице волгоградцам муляжи сотовых телефонов
-
11:53
В волгоградскую колонию пытались передать проспиртованные фрукты
-
11:28
ФСБ опровергла информацию о возможном теракте в Волгограде
-
11:12
Волонтеры просят помощи в поиске страдающего потерей памяти волгоградца
-
10:29
Информация об угрозе нового взрыва в метро Петербурга не подтвердилась
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
В области появился , наконец-то , сильный губернатор , который сам не ворует и другим не дает. Экономику ... >>
-
-
В Волгограде пройдет фестиваль открытой волгоградской лиги КВН "День юмора"
-
В Волгограде есть свой КВН!? Очень смешно! >>
-
-
Глава Ленобласти в поддержку петербуржцев отправился на работу на метро
-
Вот бы бочаров маршрутку поискал. Или на пидеравто погонял. >>
-
-
Городские чиновники не хотят слушать жалобы граждан
-
....и не будут хотеть... >>
-
-
Забастовка маршрутчиков вызвала транспортный коллапс
-
Очень вам повезло, а я не могла уехать почти час. Маршруток не было, а те, что были - все битком. А ... >>
-
-
Когда случайности становятся судьбой...
-
Wie o wojne i o wojne. Molodezh, smotrite w bydyshtchee! Iskystwo, design, nayka, filosofija, moda i ... >>
-
-
Олег Михеев рассказал о Промсвязьбанке, Центральном стадионе и банкротстве Моторного завода
-
давно всем ясно - должны созданы определенные места для митингов и сбора людей, желающих заявить свой ... >>
-
-
Ставьте себе будильник в разные места: Медведев отчитал главу Минсельхоза РФ за опоздание
-
Медведева валят. Кто же так рвется? >>
-
-
У КСП возникли претензии к "Волгофарму" после проверки
-
Если перестанут кормить "Империю", покупать иномарки, заниматься благотворительн остью, содержать ... >>
-
-
ФАС не планирует закрывать гипермаркеты на выходные
-
Лучше бы проверяли состав продуктов - соответствуют ли надписям на упаковке. >>
-