Цыган-мошенник продал на улице волгоградцам муляжи сотовых телефонов

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду, неизвестный мужчина цыганской внешности подошел на улице к 20-летнему молодому человеку у одного из домов по улице 64-ой Армии и предложил купить у него современный смартфон. Доверчивый волгоградец согласился и отдал незнакомцу 3500 рублей. Позже парень обнаружил, что в коробке находится муляж сотового телефона.

Точно таким же способом злоумышленнику удалось завладеть деньгами 27-летней местной жительницы. Неизвестному мужчине девушка отдала 5700 рублей за покупку мобильного телефона. После приобретения волгоградка обнаружила, что сотовый телефон не настоящий. Потерпевшие обратились с заявлениями о мошенничестве в полицию.

Заявители описали приметы преступника: на вид мужчине цыганской внешности 20-25 лет, волос темный, средней длины, рост 165-170 см. Злоумышленник был одет в куртку и брюки темного цвета.

В настоящий момент полиция пытается установить личность преступника.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте