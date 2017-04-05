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Московские зоозащитники привезли в Дагестан гуманитарную помощь Печать
Скандалы и ЧП
05.04.2017 12:13

Московские зоозащитники привезли в Дагестан гуманитарную помощь

В Дагестан прибыла гуманитарная помощь с лекарствами для животных, пострадавших от массовых расстрелов. Сборами в Москве занималась зоозащитная организация «Зооправо».

«Во вторую нашу поездку в Москву была собрана гуманитарная помощь дорогостоящих лекарств для оказания экстренной помощи собакам, которые пострадали. Мы привезли четыре чемодана медикаментов, антибиотиков и других ветеринарных препаратов, которые сложно приобрести здесь в короткие сроки, и раздали организациям, которые занимаются здесь благотворительностью, животных спасают, а также помогли тем ветеринарам, которые бесплатно в сложное время оказывали помощь животным», - рассказала «СоцИнформБюро» руководитель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Московские зоозащитники привезли в Дагестан гуманитарную помощь

Стоит отметить, что в Дагестане нелегко достать ветеринарные лекарства, жизненно необходимые пострадавшим от расстрелов животным. В столице это сделать проще, однако небольшие трудности все же возникли при перевозке лекарств. Несмотря на это, все препараты были доставлены и переданы ветеринарам, общественным организациям, заботящимся о животных, и волонтерам.

«Я хочу сказать от зоозщатников Дагестана большое спасибо зоозащитникам Москвы за те медикаменты и внимание, которое было нам оказано. Все медикаменты, которые были нам сюда собраны, отправятся только на лечение наших хвостиков. Мы распределили и между собой, и отправим ветеринарам, которые нам всегда помогают. Спасибо вам огромное!» - говорит Виктория, руководитель зоозащитной организации в Дагестане «Эколайф».

Московские зоозащитники привезли в Дагестан гуманитарную помощь

Напомним, что в феврале в Махачкале было найдено тело девятилетней девочки с большим количеством укусов собак. Есть версия, что бездомные собаки накинулись на ребенка и загрызли насмерть, однако зоозащитники уверяют, что такое поведение нехарактерно для боязливых беспризорных животных. После этого дагестанцы начали массовые расстрелы бездомных собак, обосновывая свои действия местью и самозащитой.

Анастасия Красновская, Махачкала
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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