Московские зоозащитники привезли в Дагестан гуманитарную помощь

В Дагестан прибыла гуманитарная помощь с лекарствами для животных, пострадавших от массовых расстрелов. Сборами в Москве занималась зоозащитная организация «Зооправо». «Во вторую нашу поездку в Москву была собрана гуманитарная помощь дорогостоящих лекарств для оказания экстренной помощи собакам, которые пострадали. Мы привезли четыре чемодана медикаментов, антибиотиков и других ветеринарных препаратов, которые сложно приобрести здесь в короткие сроки, и раздали организациям, которые занимаются здесь благотворительностью, животных спасают, а также помогли тем ветеринарам, которые бесплатно в сложное время оказывали помощь животным», - рассказала «СоцИнформБюро» руководитель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина. Стоит отметить, что в Дагестане нелегко достать ветеринарные лекарства, жизненно необходимые пострадавшим от расстрелов животным. В столице это сделать проще, однако небольшие трудности все же возникли при перевозке лекарств. Несмотря на это, все препараты были доставлены и переданы ветеринарам, общественным организациям, заботящимся о животных, и волонтерам. «Я хочу сказать от зоозщатников Дагестана большое спасибо зоозащитникам Москвы за те медикаменты и внимание, которое было нам оказано. Все медикаменты, которые были нам сюда собраны, отправятся только на лечение наших хвостиков. Мы распределили и между собой, и отправим ветеринарам, которые нам всегда помогают. Спасибо вам огромное!» - говорит Виктория, руководитель зоозащитной организации в Дагестане «Эколайф». Напомним, что в феврале в Махачкале было найдено тело девятилетней девочки с большим количеством укусов собак. Есть версия, что бездомные собаки накинулись на ребенка и загрызли насмерть, однако зоозащитники уверяют, что такое поведение нехарактерно для боязливых беспризорных животных. После этого дагестанцы начали массовые расстрелы бездомных собак, обосновывая свои действия местью и самозащитой. Анастасия Красновская, Махачкала

Специально для ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >