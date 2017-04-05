Как стало известно "СоцИнформБюро", около 11:24 в р.п. Городище в здании Сбербанка был обнаружен подозрительный пакет. Из-за бесхозной сумки работники отделения приняли решение освободить помещение от посетителей и вызвать полицию для проверки.

- Я увидел, что на улице стоят и работники, и посетители Сбербанка. Спросил: "Что случилось?", на что мне ответили, что "опять пакет кто-то оставил", - рассказал очевидец.

"Подозрительный предмет" действительно оказался просто забытым пенсионеркой пакетом, за которым она, опомнившись, прибежала спустя некоторое время. Тревога, к счастью, оказалась ложной и вызов полиции был отменен.

Надира Коннова

ФОТО: Александр Зубковский