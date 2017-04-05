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Под Волгоградом в здании Сбербанка нашли подозрительный предмет Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.04.2017 13:05

Под Волгоградом в здании Сбербанка нашли подозрительнй предмет

Работники банка вызвали полицию и самостоятельно эвакуировали посетителей до приезда сотрудников полиции.

Как стало известно "СоцИнформБюро", около 11:24 в р.п. Городище в здании Сбербанка был обнаружен подозрительный пакет. Из-за бесхозной сумки работники отделения приняли решение освободить помещение от посетителей и вызвать полицию для проверки.

- Я увидел, что на улице стоят и работники, и посетители Сбербанка. Спросил: "Что случилось?", на что мне ответили, что "опять пакет кто-то оставил", - рассказал очевидец.

"Подозрительный предмет" действительно оказался просто забытым пенсионеркой пакетом, за которым она, опомнившись, прибежала спустя некоторое время. Тревога, к счастью, оказалась ложной и вызов полиции был отменен.

Надира Коннова

ФОТО: Александр Зубковский

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