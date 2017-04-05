«Питомец». «Зооправо». Дагестан, или как остановили массовые расстрелы

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|05.04.2017 14:11
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Активная работа питомника началась с 19 марта. За это время в него поступило 36 собак, пять из которых уже не только прооперированы, но и выпущены на волю. Отметим, что построен приют был всего за шесть дней при поддержке администрации города Махачкалы. В России это первый случай создания питомника в столь рекордные сроки.
«Нигде за шесть дней не было построено приюта. Республика Дагестан в ближайшее время станет примером для всех в России именно про программе отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животных, потому что никто не рассчитывал на такую скорость и на такую отзывчивость. Проделана огромная работа», - рассказала руководитель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.
На сегодняшний день в Дагестане работа с бездомными собаками проходит следующим образом: по запросу жителей патруль кинологов по отлову животных забирает собак и на специально оборудованном автомобиле доставляет их в «Питомец». Дежурный врач регистрирует собаку, проводит ее осмотр, затем кинолог помещает животное в вольер, чтобы оно прошло адаптацию. После проведения операции, которая занимает, как правило, не больше получаса, собаке надевают специальный воротник, не позволяющей животному разгрызть швы, и помещают в карантинный блок, где оно находится десять дней под наблюдением ветеринаров. Если осложнений нет, то собаку вакцинируют, биркуют желтым значком и отвозят на место, откуда ее забирали. Благодаря яркому опознавательному знаку на ухе, жители будут понимать, что животное простерилизовано и не представляет опасности.
Ежедневно на территории МУПа находятся три сотрудника – директор, кинолог и один из семи дежурных ветеринаров. На сегодня в питомнике есть только самое необходимое для осуществления программы ОСВВ: двадцать вольеров, операционный и постоперационный блоки, медикаменты. Номинально проведение операций возможно, и они активно осуществляются, однако приют еще далек от стандартов, которые приняты для подобных мест. Как отметила руководитель зоозащитной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина, в первую очередь, в питомник необходимо провести отопление, поскольку в операционном и карантинном блоках очень холодно, для животных, тем более после операции, такая температура некомфортна и может вызвать осложнения. Далее Анастасия указала на недостаточное количество и качество медикаментов. Регистрация собак ведется по старинке - в тетради, тогда как, по словам руководителя «Зооправа», это необходимо делать в электронной форме: указывать данные о поступлении и состоянии собаки, добавлять в базу ее фотографию. Такой подход позволит не только контролировать работу, но и находить питомцев тем хозяевам, которые их потеряли. Кроме того, для эффективной деятельности МУПа «Питомец» нужен регламент и его выполнение. На данный момент он отсутствует, как и основной штат сотрудников с фиксированной зарплатой, и работа проходит довольно хаотично.
Проблемы питомника Анастасия Федюнина и группа местных волонтёров обсудили с первым заместителем главы администрации Махачкалы Абдулмуъмином Ибрагимовым. Сейчас одной из главных задач для администрации является создание условий, которые позволят увеличить объем работы. «Пока сделан очень незначительный объем в процентном соотношении от того, сколько предстоит еще сделать. Задача нам представляется так: максимально увеличить оборот особей через питомник, не сдерживая по времени в нем собак больше, чем это необходимо», - сказал Абдулмуъмин Ибрагимов.
На встрече с замглавой были отмечены небольшие недочеты, которые при участии администрации будет несложно решить. «Я бы порекомендовала заключить пока контракт с ветеринарами, поскольку еще не совсем дооборудован кабинет для стерилизации, чтобы ветеринарные врачи забирали животных к себе на стерилизацию и уже привозили их на послеоперационное время, потому что в блоке сейчас очень холодно и сыро. И есть некоторые перебои в электричестве. Есть ряд замечаний на месте, но там все поправимо», - отметила Анастасия Федюнина. Среди прочих замечаний были пожелания обеспечить приют необходимым количеством пеленок, мисок и кормов, поменять настилы в вольерах, а также защитить собак от перегрева на солнце. Кроме того, был поднят вопрос установки камер видеонаблюдения в питомнике, однако пока он остался нерешенным.
Несмотря на недоработки, которые, по уверению представителей администрации, обязательно будут исправлены, приют активно функционирует, при этом жители и власти полностью осознали необходимость и важность программы ОСВВ. «По ходу работы действительно стало понятно, что решение вопроса простое. Снимается агрессия собак, регулируется численность, при этом нет жестокости и крови. Поэтому главное здесь – это понимание того, что у нас самый правильный подход к решению той проблемы, с которой мы столкнулись», - заявил первый заместитель главы администрации Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов.
Также зоозащитники посетили соседний город Хасавюрт с целью предложить программу ОСВВ там. В администрации с интересом отнеслись к данной инициативе, хотя заверили, что у них нет глобальной проблемы, связанной с бездомными собаками и их отстрелом. «Стрелять и усыплять мы запретили. Единственный выход – создать вольер, отлавливать, туда отвозить. Но такой проблемы, как в Махачкале, у нас нет», - сказал глава администрации Хасавюрта Зайнудин Окмазов.
Вероятно, приезд московских зоозащитников был не последним, и в ближайшем будущем они вновь посетят Дагестан с проверкой.
Напомним, что в конце февраля в Махачкале было найдено тело девятилетней девочки с большим количеством укусов собак. После этого в Дагестане начали массовые расстрелы бездомных собак, обосновывая свои действия местью и самозащитой.
Анастасия Красновская, Махачкала
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