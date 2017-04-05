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В Волге утонул несовершеннолетний работник теплохода Печать
Скандалы и ЧП
05.04.2017 16:09

В Волге утонул несовершеннолетний работник теплохода

На теплоходе стажер-практикант в шутку толкнул своего коллегу. В результате молодой человек упал в Волгу и утонул.

Волгоградская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении несовершеннолетнего волгоградца по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным уголовного дела, в июле 2016 года практикант 1998 года на теплоходе рукой толкнул своего коллегу, находящегося на привальном брусе около правого борта теплохода.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в результате толчка несовершеннолетний стажер упал в Волгу и, не сумев выбраться, утонул.

Согласно заключению эксперта, смерть наступила от механической асфиксии при утоплении.

Сегодня уголовное дело в отношении молодого человека было направлено в суд. За смертельную шутку ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: Южная транспортная прокуратура

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