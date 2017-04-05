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В Волгограде на СХИ горит "Газель" Печать
Скандалы и ЧП
05.04.2017 16:26

В Волгограде на СХИ горит бортовая газель

На остановке Волгоградского государственного аграрного университета произошло возгорание маршрутки. Все подробности происшествия уточняются.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня около 4 часов дня по неизвестным причинам в автомобиле произошло возгорание. Очевидцы происшествия сумели заснять случившееся на камеру.

Информация о пострадавших пока не поступала. На данный момент все обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, что подобный случай произошел в начале января в центре Волгограда. На проспекте Ленина неподалеку от остановки ЦПКиО в маршрутном такси 15с произошло возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.

В Волгограде на СХИ горит «Газель»

Юлия Соболева
Фото, видео: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Жесть Волгограда»

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