В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|В Волгограде на СХИ горит "Газель"
|Скандалы и ЧП
|05.04.2017 16:26
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня около 4 часов дня по неизвестным причинам в автомобиле произошло возгорание. Очевидцы происшествия сумели заснять случившееся на камеру.
Информация о пострадавших пока не поступала. На данный момент все обстоятельства ЧП уточняются.
Напомним, что подобный случай произошел в начале января в центре Волгограда. На проспекте Ленина неподалеку от остановки ЦПКиО в маршрутном такси 15с произошло возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.
Юлия Соболева
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