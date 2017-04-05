В Волгограде на СХИ горит «Газель»

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня около 4 часов дня по неизвестным причинам в автомобиле произошло возгорание. Очевидцы происшествия сумели заснять случившееся на камеру.

Информация о пострадавших пока не поступала. На данный момент все обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, что подобный случай произошел в начале января в центре Волгограда. На проспекте Ленина неподалеку от остановки ЦПКиО в маршрутном такси 15с произошло возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.

Юлия Соболева

Фото, видео: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Жесть Волгограда»