Причастных к убийству полицейских в Астрахани объявили в федеральный и международный розыск

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области, в розык объявлены ранее судимый за разбойное нападение Нурбол Саспанов, уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области; Рамзан Кукулаев, уроженец Красноярского района Астраханской области; Рамзан Султанмурадов, уроженец Гудермесского района Чеченской Республики и Ильяс Магомедов, уроженец Левашинского района Республики Дагестан.

Напомним, 4 апреля 2017 года около 00:27 автопатруль Отдельного батальона ДПС №1 прибыл к магазину "Магистраль"на улице Автозаправочная Ленинского района города Астрахани для оформления дорожно-транспортного происшествия: столкнулись автомобили "Газель" и "Nissan March". Инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, которые находились в микроавтобусе. Нападавших было четверо. Преступники расстреляли стражей порядка, а затем, забрав табельное оружие, скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД – лейтенант и старший лейтенант – скончались на месте трагедии до приезда скорой помощи. У одного из них осталось двое детей.

В настоящее время злоумышленники объявлены в федеральный и международный розыск. В суд уже направлены ходатайства о заочном избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Надира Коннова