В Волгограде нашли тело пропавшего жителя Краснооктябрьского района

Как стало известно "СоцИнформБюро", тело пожилого мужчины нашли в среду, 5 апреля, в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Есть информация от волонтеров, что пенсионер просил у незнакомца погреться в маршрутном такси, однако тот отказал ему. Водитель маршрутки прогнал пенсионера от своей машины.

На следующий день недалеко от той самой маршрутки поисковики обнаружили тело Василия Ивановича. По предварительным данным, пенсионер скончался от переохлаждения.

Напомним, 78-летний мужчина в ночь с 3 на 4 апреля вышел из дома и бесследно исчез. Страдавший потерей памяти пенсионер вышел из дома в поселке Вишневая Балка Краснооктябрьского района в одной рубашке, спортивных штанах и домашних тапочках.

Надира Коннова