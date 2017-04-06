В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
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|Причастные к убийству полицейских в Астрахани ликвидированы
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|06.04.2017 07:37
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Как стало известно "СоцИнформБюро", бойцы Росгвардии окружили нападавших и уничтожили их. Таким образом, все четыре преступника ликвидированы. Один из преступников был убит ещё ночью при нападении на бойцов Росгвардии, трое остальных утром, в ходе спецоперации. Для ликвидации злоумышленников было блокировано транспортное сообщение с микрорайоном им. Бабаевского, перекрыт мост через реки Прямая и Кривая Болда.
Некоторые СМИ сообщают, что на данный момент в микрорайоне и районе станции Астрахань-2 всё оцеплено. По словам очевидцев, была слышна стрельба.
Ранее следователи установили лица, причастные к убийству сотрудников ГИБДД в ночь на 4 апреля, и объявили их в федеральный и международный розыск. В пресс-службе СУ СКР по Астраханской области сообщили, что в розыск объявлены ранее судимый за разбойное нападение Нурбол Саспанов, уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области; Рамзан Кукулаев, уроженец Красноярского района Астраханской области; Рамзан Султанмурадов, уроженец Гудермесского района Чеченской Республики и Ильяс Магомедов, уроженец Левашинского района Республики Дагестан. В суд были направлены ходатайства о заочном избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, 4 апреля 2017 года около 00:27 автопатруль Отдельного батальона ДПС №1 прибыл к магазину "Магистраль"на улице Автозаправочная Ленинского района города Астрахани для оформления дорожно-транспортного происшествия: столкнулись автомобили "Газель" и "Nissan March". Инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, которые находились в микроавтобусе. Нападавших было четверо. Преступники расстреляли стражей порядка, а затем, забрав табельное оружие, скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД – лейтенант и старший лейтенант – скончались на месте трагедии до приезда скорой помощи. У одного из них осталось двое детей.
Надира Коннова
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