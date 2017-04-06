В Волгограде при пожаре дома пострадал 44-летний мужчина

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 5 апреля в 14:16 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В Кировском районе в СНТ "Восход" горел дом по всей площади. Огнеборцы 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 14:31.

- Пострадал мужчина 1973 года рождения. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - отметили в ведомстве.

Надира Коннова