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В Ростове-на-Дону возле одной из школ произошел взрыв: есть пострадавший Печать
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06.04.2017 09:40

В Ростове-на-Дону возле одной из школ произошел взрыв: есть пострадавший

На место взрыва неустановленного взрывного устройства выехали сотрудники оперативных служб.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в Ростове-на-Дону возле одной из школ произошел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство сработало около 7:00 на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской.

В Ростове-на-Дону возле одной из школ произошел взрыв

"Лайф" пишет, что сторож лицея № 5 обходил территорию образовательного учреждения и заметил похожий на фонарик предмет. После того, как мужчина его поднял, произошел взрыв. В результате сторож школы получил тяжелое ранение: ему оторвало кисть руки.  В тяжелом состоянии сторожа госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают силовики. По факту случившегося проводится проверка.

Надира Коннова

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