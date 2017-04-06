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Под Волгоградом водитель на "Ниве Шевроле" сбил пешехода и скрылся Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.04.2017 10:01

Под Волгоградом водитель на

ДТП, в котором пострадал 34-летний пешеход, произошло накануне утром в Еланском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 5 апреля в 07:40 67-летний водитель автомашины "Нива Шевроле" следовал по улице Выпускной. Напротив дома №19 водитель сбил 34-летнего пешехода, который шел по краю дороги во встречном направлении.

После совершенного ДТП водитель скрылся с места происшествия. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий водитель автомашины удалось задержать.

В результате дорожного происшествия пешеход с ушибами самостоятельно обратился в районную больницу.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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