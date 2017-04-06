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Во Фролово школьника насмерть придавило бетонной плитой Печать
Скандалы и ЧП
06.04.2017 10:14

Во Фролово школьника насмерть придавило бетонной плитой

Смертельная трагедия случилась накануне, когда компания подростков решила погулять по территории заброшенного завода.

Следственный комитет по Фроловскому району проводит проверку по факту смерти 11-летнего от упавшей бетонной плиты.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального СК, происшествие произошло 5 апреля в вечернее время на территории старого заброшенного завода во Фролово.

По предварительным данным, компания подростков решила поиграть на развалинах предприятия. В какой-то момент обвалилась плита межэтажного перекрытия, которая придавила собой школьника.

Сначала друзья мальчика самостоятельно попытались его спасти, но затем они позвали на помощь жителей ближайших домов.

Полученные травмы оказались для ребенка смертельными. Школьник умер через непродолжительное время на месте происшествия до приезда скорой помощи.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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