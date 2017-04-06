СК установил цель нападения на полицейских в Астрахани

Ранее ИА "СоцИнформБюро" сообщало, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, приехавших на оформление ДТП. От полученных ранений сотрудники ГИБДД – лейтенант и старший лейтенант – скончались на месте трагедии до приезда скорой помощи. У одного из них осталось двое детей.

Старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что установлены личности восьми подозреваемых в убийстве. Сегодня ночью, 6 апреля, предполагаемые преступники были ликвидированы.

"По данным следствия, нападение было совершено из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов. Также целью злоумышленников было завладение оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских", — сказала Светлана Петренко.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области