ОАО ЕДКММ
СК установил цель нападения на полицейских в Астрахани Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
06.04.2017 10:37

СК установил цель нападения на полицейских в Астрахани

Целью нападения на полицейских в Астрахани было завладение их оружием для дальнейшего использования в других преступлениях, в том числе убийствах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее ИА "СоцИнформБюро" сообщало, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, приехавших на оформление ДТП. От полученных ранений сотрудники ГИБДД – лейтенант и старший лейтенант – скончались на месте трагедии до приезда скорой помощи. У одного из них осталось двое детей.

СК установил цель нападения на полицейских в Астрахани

Старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что установлены личности восьми подозреваемых в убийстве. Сегодня ночью, 6 апреля, предполагаемые преступники были ликвидированы.

"По данным следствия, нападение было совершено из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов. Также целью злоумышленников было завладение оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских", — сказала Светлана Петренко.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru