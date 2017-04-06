В Санкт-Петербурге в жилом доме обезврежена бомба

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на главу администрации Невского района города Константина Серова, в Санкт-Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", — заявил Серов.

Из-за того, что в одном из жилых помещений был обнаружен подозрительный предмет, на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуировали жильцов. По словам Серова, "дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено". В настоящее время на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Напомним, 3 апреля произошел теракт в метро Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате трагедии погибли 14 человек, еще более 50 пострадали.

Надира Коннова