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В Санкт-Петербурге в жилом доме обезврежена бомба Печать
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06.04.2017 11:20

В Санкт-Петербурге в жилом доме обезврежена бомба

Жильцы дома на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружили подозрительный предмет.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на главу администрации Невского района города Константина Серова, в Санкт-Петербурге в жилом доме обезвредили бомбу.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", — заявил Серов.

Из-за того, что в одном из жилых помещений был обнаружен подозрительный предмет, на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуировали жильцов. По словам Серова, "дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено". В настоящее время на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Напомним, 3 апреля произошел теракт в метро Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате трагедии погибли 14 человек, еще более 50 пострадали.

Надира Коннова

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