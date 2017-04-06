Под Волгоградом начальница почтового отделения похитила 200 тысяч рублей

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя отделения Плотников-1 Михайловского почтамта «Почта России» Анны Етерисковой. Она обвиняется в присвоении денег с использованием служебного положения.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2015 года Етерискова украла пенсии и единовременные выплаты, а также плату за коммунальные услуги на общую сумму в 200 тысяч рублей.

Поймать преступницу за руку удалось следователям из Котово. Свою вину начальница сразу признала.

Теперь данное уголовное дело будет рассматривать Даниловский районный суд Волгоградской области. За хищение женщине грозит до 6 лет.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress