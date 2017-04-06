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В Волгограде завершено уголовное дело о сбыте сербского кокаина Печать
Скандалы и ЧП
06.04.2017 12:09

В Волгограде завершено уголовное дело о сбыте сербского кокаина

Под суд идет член преступной группы из Сербии, который занимался распространением наркотических веществ на территории Волгограда.

Следователи МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении одного из сербов-наркодилеров.

По данным следствия, в период с января по апрель два гражданина Сербии 41 и 52 лет, проживающие в Москве, продали двум волгоградцам 9 граммов кокаина.

26-летний Григорий Григорян и 28-летний Артем Фисенко приобрели наркотики за 90 тысяч рублей, после чего сербы спрятали сверток с кокаином на дне марочного итальянского вина и отправили на рейсовом автобусе в Волгоград.

В Волгограде завершено уголовное дело о сбыте сербского кокаина

При получении запрещенных веществ молодые люди были задержаны. Также полицейским удалось поймать и одного из дилеров.

В результате было возбуждено уголовное дело. По ходу расследования волгоградские кокаинщики полностью признали свою вину. Сейчас они ожидают суда.

Уголовное дело в отношении 52-летнего серба рассматривается в суде Дзержинского района г. Волгограда.

Юлия Соболева
Фото: Прокуратура Волгоградской области

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