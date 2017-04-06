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|В Волгограде завершено уголовное дело о сбыте сербского кокаина
|Скандалы и ЧП
|06.04.2017 12:09
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Следователи МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении одного из сербов-наркодилеров.
По данным следствия, в период с января по апрель два гражданина Сербии 41 и 52 лет, проживающие в Москве, продали двум волгоградцам 9 граммов кокаина.
26-летний Григорий Григорян и 28-летний Артем Фисенко приобрели наркотики за 90 тысяч рублей, после чего сербы спрятали сверток с кокаином на дне марочного итальянского вина и отправили на рейсовом автобусе в Волгоград.
При получении запрещенных веществ молодые люди были задержаны. Также полицейским удалось поймать и одного из дилеров.
В результате было возбуждено уголовное дело. По ходу расследования волгоградские кокаинщики полностью признали свою вину. Сейчас они ожидают суда.
Уголовное дело в отношении 52-летнего серба рассматривается в суде Дзержинского района г. Волгограда.
Юлия Соболева
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