Волгоградка перевела лжеэкстрасенсам более 1 миллиона рублей

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду, накануне в дежурную часть отдела полиции № 6 Советского района обратилась 75-летняя пенсионерка. Заявительница рассказала, что стала жертвой мошенников.

В середине марта женщина увидела по телевизору рекламу. Там говорилось, что экстрасенсы оказывают помощь в трудных ситуациях. Пенсионерка решила воспользоваться услугами магов.

В телефонном разговоре неизвестные сообщили волгоградке, что за денежное вознаграждение могут избавить ее родственника от алкогольной зависимости. Для этого ей нужно систематически через платежный терминал переводить крупные суммы денег и ждать магической помощи.

Доверчивая пенсионерка с середины марта до 5 апреля перевела лжеэкстрасенсам в общей сложности 1 441 200 рублей. Когда волгоградка сделала очередной денежный перевод на крупную сумму денег, то родственники убедили женщину обратиться в полицию. Они поняли, что пенсионерка стала жертвой мошенников.

В настоящий момент полиция устанавливает личности злоумышленников.

Надира Коннова