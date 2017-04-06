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В жилом доме на востоке Петербурга прогремел взрыв Печать
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06.04.2017 15:40

В жилом доме на востоке Петербурга прогремел взрыв

На одном из верхних этажей 16-этажного дома отсутствует фрагмент стены, при этом конструкции дома не пострадали.

Как стало известно "СоцИнформБюро", очевидцы сообщили о мощном хлопке на проспекте Солидарности в Петербурге. Взрыв произошел в 16-этажном доме на проспекте Солидарности, 21. На одном из верхних этажей дома отсутствует фрагмент стены. Внизу у дома разбросаны кирпичи, поврежден автомобиль. Судя по опубликованным в соцсетях фото, конструкции дома не пострадали.

В жилом доме на востоке Петербурга прогремел взрыв

На место происшествия выехали оперативные службы города для проверки данной информации.

Напомним, ранее жильцы дома на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружили подозрительный предмет.

 

Надира Коннова

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