В жилом доме на востоке Петербурга прогремел взрыв

Как стало известно "СоцИнформБюро", очевидцы сообщили о мощном хлопке на проспекте Солидарности в Петербурге. Взрыв произошел в 16-этажном доме на проспекте Солидарности, 21. На одном из верхних этажей дома отсутствует фрагмент стены. Внизу у дома разбросаны кирпичи, поврежден автомобиль. Судя по опубликованным в соцсетях фото, конструкции дома не пострадали.

На место происшествия выехали оперативные службы города для проверки данной информации.

Напомним, ранее жильцы дома на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге были эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружили подозрительный предмет.

Надира Коннова