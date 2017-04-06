Муниципальное предприятие занималось самоуправством с разрешения администрации

5 апреля УФАС по Волгоградской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении и.о. директора МКУ «Служба единого заказчина-застройщика администрации Волгограда» по статье «Нарушение порядка заключения, изменения контракта».

Напомним, что в июле 2015 года Администрация Волгограда заключила контракт до конца 2017 года на реконструкцию водопроводных очистных сооружений Краснооктябрьского района с подрядной организацией ООО «Строитель-Металлист инвест» на сумму в 2 миллиарда 290 миллионов рублей.

В начале этого года казенное учреждение незаконно заключило дополнительное соглашение по контракту и выплатило подрядчику аванс в размере 572 миллионов рублей, что очень заинтересовало антимонопольную службу.

В результате за самоуправство с миллионами на и.о. директора «Службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как оказалось, изменять условия контракта можно было только с разрешения администрации города и по согласию двух сторон. В материалах дела данное разрешение имелось и даже было подписано одним из заместителей главы администрации.

Получилось, что МКУ действовало на основании официального разрешения от администрации, но в результате получило за это штраф.

- Возникает вопрос: так кто же всё-таки должен был принять и принял в данном случае решение об изменении существенных условий контракта, администрация, как это прямо предусмотрено законом, или администрация самоустранилась и в буквальном смысле «перевела стрелки» на и.о. директора учреждения, подставив его под административную ответственность? Не исключаю, что ответ на этот вопрос захотят получить правоохранительные органы, - отметил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress