ОАО ЕДКММ
Муниципальное предприятие занималось самоуправством с разрешения администрации Печать
Скандалы и ЧП
06.04.2017 16:09

Муниципальное предприятие занималось самоуправством с разрешения администрации

Казенное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» незаконно изменила условия многомиллионного контракта, сославшись на постановление заместителя главы администрации.

5 апреля УФАС по Волгоградской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении и.о. директора МКУ «Служба единого заказчина-застройщика администрации Волгограда» по статье «Нарушение порядка заключения, изменения контракта».

Напомним, что в июле 2015 года Администрация Волгограда заключила контракт до конца 2017 года на реконструкцию водопроводных очистных сооружений Краснооктябрьского района с подрядной организацией ООО «Строитель-Металлист инвест» на сумму в 2 миллиарда 290 миллионов рублей.

В начале этого года казенное учреждение незаконно заключило дополнительное соглашение по контракту и выплатило подрядчику аванс в размере 572 миллионов рублей, что очень заинтересовало антимонопольную службу.

В результате за самоуправство с миллионами на и.о. директора «Службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как оказалось, изменять условия контракта можно было только с разрешения администрации города и по согласию двух сторон. В материалах дела данное разрешение имелось и даже было подписано одним из заместителей главы администрации.

Получилось, что МКУ действовало на основании официального разрешения от администрации, но в результате получило за это штраф.

- Возникает вопрос: так кто же всё-таки должен был принять и принял в данном случае решение об изменении существенных условий контракта, администрация, как это прямо предусмотрено законом, или администрация самоустранилась и в буквальном смысле «перевела стрелки» на и.о. директора учреждения, подставив его под административную ответственность? Не исключаю, что ответ на этот вопрос захотят получить правоохранительные органы, - отметил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru