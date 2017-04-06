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Прокуратура защитила изнасилованную девочку Печать
Скандалы и ЧП
06.04.2017 17:07

Прокуратура защитила изнасилованную девочку

После изнасилования несовершеннолетняя смогла получить в суде денежную компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей. Насильника суд приговорил к 13 годам тюрьмы.

Иловлинский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании в интересах несовершеннолетней жительницы района компенсации морального вреда.

Согласно материалам уголовного дела, в прошлом году 25-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения схватил идущую по дороге несовершеннолетнюю девочку и затащил в свой автомобиль. После этого преступник выехал на окраину, привел несовершеннолетнюю в подвал заброшенного здания и изнасиловал.

Девочке преступник пригрозил убийством ее и ее родных, если она сообщит о случившемся в полицию.

В результате насильник был пойман и осужден Иловлинским районным судом на 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Однако прокуратура с таким решением не согласилась и потребовала взыскать с насильника 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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