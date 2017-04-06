Прокуратура защитила изнасилованную девочку

Иловлинский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании в интересах несовершеннолетней жительницы района компенсации морального вреда.

Согласно материалам уголовного дела, в прошлом году 25-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения схватил идущую по дороге несовершеннолетнюю девочку и затащил в свой автомобиль. После этого преступник выехал на окраину, привел несовершеннолетнюю в подвал заброшенного здания и изнасиловал.

Девочке преступник пригрозил убийством ее и ее родных, если она сообщит о случившемся в полицию.

В результате насильник был пойман и осужден Иловлинским районным судом на 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Однако прокуратура с таким решением не согласилась и потребовала взыскать с насильника 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress