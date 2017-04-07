

Главное управление Следственного Комитета России продолжает расследование уголовного дела по факту террористических актов, совершенных в Северной столице 3-го апреля 2017 года.

В результате проведенных комплексных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России, сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек. Шестеро были задержаны в Санкт-Петербурге и двое в Москве. Все подозреваются в причастности к совершенным терактам.

Как сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко, задержаны лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

После проведенных обысков по месту жительства задержанных, правоохранители изъяли взрывное устройство, идентичное тому, которое было обнаружено на станции «Площадь Восстания», а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее суд арестовал уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженца Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова, уроженца Узбекистана Ферузу Инакова, - сообщают «Ведомости».

По версии следственных органов, с ноября 2015 года вышеперечисленные лица осуществляли в Северной столице вербовку выходцев из Средней Азии для совершения террористических действий.

Еще одному фигуранту Шухрату Сатымбаеву, 4-го апреля Октябрьский суд Санкт-Петербурга уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который также подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.1 части 1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Шухрат Сатымбаев (на фото) является гражданином российской Федерации, женат, имеет пятерых детей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Константин Родионов