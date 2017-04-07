Под Волгоградом при пожаре дома погиб пенсионер

Трагедия произошла накануне днем в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 6 марта в 16:33 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре. В Новониколаевском районе в хуторе Двойновский в переулке Кустарном в деревянном частном доме горели домашние вещи на площади 12 кв.м. Пожарные расчёты добровольной пожарной команды Двойновского сельского поселения ликвидировали горение спустя 20 минут. На месте пожара спасатели обнаружили 79-летнего погибшего мужчину. - Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - отметили в ведомстве. Надира Коннова ФОТО: Социальная сеть Вконтакте < Предыдущая Следующая >