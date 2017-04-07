Под Волгоградом произошло массовое отравление юных кадетов

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации, более 20 воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса в возрасте от 7 лет, находящихся в образовательном учреждении круглосуточно, обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. У всех детей наблюдались признаки пищевого отравления.

Сейчас все учащиеся находятся под наблюдением специалистов. В случае необходимости их госпитализируют в центральную районную больницу.

Для проведения проверки в район выехали специалисты Роспотребнадзора. Глава региона Андрей Бочаров поставил задачу организовать проверку для выяснения всех причин происшедшего в образовательном учреждении.

Надира Коннова

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