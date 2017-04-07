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В Волжском столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.04.2017 10:08

В Волжском столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие

Массовое ДТП произошло накануне утром по вине 31-летнего водителя "ВАЗ-21102".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 6 марта в 11-40 31-летний водитель автомашины "ВАЗ-21102" следовал по улице Мира от улицы Александрова в сторону улицы Оломоуцкой. Напротив дома №75 по улице Мира водитель не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной "Лифан" под управлением 38-летнего водителя.

В результате столкновения водитель "Лифана" наехал на стоящий автомобиль "Хендэ Солярис", а водитель "ВАЗ-21102" столкнулся со стоящими автомобилями "Опель Астра", "ВАЗ-2115", "Нива Шевроле", а также сбил 33-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек - водитель автомашины "Лифан" и пешеход. Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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