В Волжском столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 6 марта в 11-40 31-летний водитель автомашины "ВАЗ-21102" следовал по улице Мира от улицы Александрова в сторону улицы Оломоуцкой. Напротив дома №75 по улице Мира водитель не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной "Лифан" под управлением 38-летнего водителя.

В результате столкновения водитель "Лифана" наехал на стоящий автомобиль "Хендэ Солярис", а водитель "ВАЗ-21102" столкнулся со стоящими автомобилями "Опель Астра", "ВАЗ-2115", "Нива Шевроле", а также сбил 33-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек - водитель автомашины "Лифан" и пешеход. Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте