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|В Волгограде директор УК попался на хищении денег
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|07.04.2017 10:32
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В результате оперативно-разыскных сотрудники МВД и ФСБ выявили факт мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По данным уголовного дела, с января 2015 года по декабрь 2016 года подозреваемый при помощи своих подчиненных собирал деньги с жильцов многоквартирных домов, которые обслуживались у других УК.
Так, путем выставления «двойных платежек» предприимчивый директор смог получить с жителей Дзержинского района более 6 миллионов рублей.
Также в ходе расследования стало известно, что подозреваемый, не имея договора с ресурсоснабжающей организацией, незаконно получил с жильцов плату за электроснабжение на сумму около 11 миллионов рублей.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В офисе управляющей компании, офисах и аффилированных организациях были проведены обыски. Полиция изъяла бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, а также черновые схемы по выводу денег.
На данный момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи проводят проверку на причастность к данному преступлению других сотрудников УК.
Юлия Соболева
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