Причастные к убийству полицейских в Астрахани ликвидированы
В ходе спецоперации преступники, причастные к убийству сотрудников ГИБДД в ночь на 4 апреля, а сегод....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|Следственный комитет проверит обстоятельства отравления 27 детей
|Скандалы и ЧП
|07.04.2017 11:23
|
В детское учреждение, где произошло массовое отравление, выехала следственно-оперативная группа Михайловского района СКР.
Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», 6 апреля более 20 воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. У всех детей наблюдались признаки пищевого отравления.
В результате из учебного учреждения в инфекционное отделение больницы было доставлено 27 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет.
На данный момент врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. У пациентов уже отобраны все необходимые анализы, результат от которых будет известен в течение трех суток.
Кроме следователей на место пришествия выехали специалисты Роспотребнадзора. Губернатор Андрей Бочаров поручил главе комитета здравоохранения Владимиру Шкарину и председателю комитета по делам территориальных образований Владимиру Марченко выяснить все обстоятельства массового отравления.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
12:05
В Урюпинске уголовник напал на женщину с ребенком
-
11:23
Следственный комитет проверит обстоятельства отравления 27 детей
-
11:06
Строительство железнодорожной ветки до аэропорта начнется в мае
-
10:32
В Волгограде директор УК попался на хищении денег
-
10:08
В Волжском столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие
-
09:32
Под Волгоградом произошло массовое отравление юных кадетов
-
09:20
Под Волгоградом при пожаре дома погиб пенсионер
-
04:00
Сборная России U-16 готовится к турниру «Четырех наций»
-
03:15
Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА
-
01:38
Вторая победа в «Финале четырех»
-
00:56
Задержаны восемь подозреваемых по делу о взрывах в питерском метро
-
06.04.2017 19:23
Пикассо или не Пикассо, вот в чем вопрос
-
06.04.2017 17:37
Правительство выделило Волгоградской области 340 млн на дороги
-
06.04.2017 17:07
Прокуратура защитила изнасилованную девочку
Самое читаемое
-
12:05
В Урюпинске уголовник напал на женщину с ребенком
-
11:23
Следственный комитет проверит обстоятельства отравления 27 детей
-
10:32
В Волгограде директор УК попался на хищении денег
-
10:08
В Волжском столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие
-
09:32
Под Волгоградом произошло массовое отравление юных кадетов
-
09:20
Под Волгоградом при пожаре дома погиб пенсионер
-
00:56
Задержаны восемь подозреваемых по делу о взрывах в питерском метро
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
В области появился , наконец-то , сильный губернатор , который сам не ворует и другим не дает. Экономику ... >>
-
-
В Волге утонул несовершеннолетний работник теплохода
-
До 2-ух лет, найдутся отличные характеристики и отделается условным сроком((( а человека не ... >>
-
-
В Волгограде пройдет фестиваль открытой волгоградской лиги КВН "День юмора"
-
В Волгограде есть свой КВН!? Очень смешно! >>
-
-
Виталий Милонов требует запретить "вписки" в соцсетях
-
Полностью поддерживаю инициативу Милонова >>
-
-
Глава Ленобласти в поддержку петербуржцев отправился на работу на метро
-
Вот бы бочаров маршрутку поискал. Или на пидеравто погонял. >>
-
-
Городские чиновники не хотят слушать жалобы граждан
-
....и не будут хотеть... >>
-
-
Когда случайности становятся судьбой...
-
Wie o wojne i o wojne. Molodezh, smotrite w bydyshtchee! Iskystwo, design, nayka, filosofija, moda i ... >>
-
-
Ставьте себе будильник в разные места: Медведев отчитал главу Минсельхоза РФ за опоздание
-
Медведева валят. Кто же так рвется? >>
-
-
У КСП возникли претензии к "Волгофарму" после проверки
-
Если перестанут кормить "Империю", покупать иномарки, заниматься благотворительн остью, содержать ... >>
-
-
ФАС не планирует закрывать гипермаркеты на выходные
-
Лучше бы проверяли состав продуктов - соответствуют ли надписям на упаковке. >>
-