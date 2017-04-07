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Следственный комитет проверит обстоятельства отравления 27 детей Печать
Скандалы и ЧП
07.04.2017 11:23

Следственный комитет проверит обстоятельства отравления 27 детей

Михайловский межрайонный следственный отдел СК организовал доследственную проверку по факту массового отравления в Кумылженском районе.

В детское учреждение, где произошло массовое отравление, выехала следственно-оперативная группа Михайловского района СКР.

Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», 6 апреля более 20 воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. У всех детей наблюдались признаки пищевого отравления.

В результате из учебного учреждения в инфекционное отделение больницы было доставлено 27 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет.

На данный момент врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. У пациентов уже отобраны все необходимые анализы, результат от которых будет известен в течение трех суток.

Кроме следователей на место пришествия выехали специалисты Роспотребнадзора. Губернатор Андрей Бочаров поручил главе комитета здравоохранения Владимиру Шкарину и председателю комитета по делам территориальных образований Владимиру Марченко выяснить все обстоятельства массового отравления.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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