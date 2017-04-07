ОАО ЕДКММ
В Урюпинске уголовник напал на женщину с ребенком Печать
Скандалы и ЧП
07.04.2017 12:05

В Урюпинске уголовник напал на женщину с ребенком

Полиция задержала ранее судимого мужчину, который с ножом совершил нападение в одном из продуктовых магазинов.

6 апреля в обеденное время в полицейское отделение Урюпинска позвонили сотрудники продуктового магазина. Они сообщили, что возле торгового помещения неизвестный напал с ножом на женщину с ребенком.

Оказалось, что мужчина потребовал у жительницы Урюпинска кошелек, затем выхватил из рук предмет, который оказался чехлом для телефона, и скрылся.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, догнать убегающего преступника пытались сами работники магазина.

В городском парке мужчина был задержан полицией и доставлен в отделение. В ходе проверки документов выяснилось, что 27-летний житель Камышина за день до этого освободился из колонии за аналогичное преступление.

На данный момент задержанный находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Вероятно, что камышанин снова отправится в колонию, но уже на более длительный срок.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru