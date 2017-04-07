В Урюпинске уголовник напал на женщину с ребенком

6 апреля в обеденное время в полицейское отделение Урюпинска позвонили сотрудники продуктового магазина. Они сообщили, что возле торгового помещения неизвестный напал с ножом на женщину с ребенком.

Оказалось, что мужчина потребовал у жительницы Урюпинска кошелек, затем выхватил из рук предмет, который оказался чехлом для телефона, и скрылся.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, догнать убегающего преступника пытались сами работники магазина.

В городском парке мужчина был задержан полицией и доставлен в отделение. В ходе проверки документов выяснилось, что 27-летний житель Камышина за день до этого освободился из колонии за аналогичное преступление.

На данный момент задержанный находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Вероятно, что камышанин снова отправится в колонию, но уже на более длительный срок.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress