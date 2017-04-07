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Под Волгоградом полицейские изъяли "лечебную" марихуану из гаража пенсионера Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.04.2017 13:40

Под Волгоградом полицейские изъяли марихуану из гаража пенсионера

Участковый уполномоченный полиции и оперативники уголовного розыска задержали 62-летнего жителя одного из хуторов Алексеевского района, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли из гаража пенсионера свыше 220 граммов марихуаны и части растения конопля. Подозреваемый в содеянном сознался и пояснил, что хранил наркотики для личного потребления в лечебных целях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь пенсионеру грозит наказание в виде лишения свооды на срок от 3 до 10.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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