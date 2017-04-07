Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли из гаража пенсионера свыше 220 граммов марихуаны и части растения конопля. Подозреваемый в содеянном сознался и пояснил, что хранил наркотики для личного потребления в лечебных целях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь пенсионеру грозит наказание в виде лишения свооды на срок от 3 до 10.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области