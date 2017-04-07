Сожителей осудили за нежелание помогать детям

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, судебные приставы Николаевского районного отдела в ходе следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении должницы по алиментам, обнаружили еще одного должника, находящегося в розыске.

Оказалось, что совместно проживающие мужчина и женщина по решению суда должны выплачивать алименты своим детям от первого брака. Однако нерадивые родители уклонялись от своих обязательств. Задолженность у женщины составляет около 400 тысяч рублей, а у ее сожителя - более 150 тысяч рублей.

- Должники ведут аморальный образ жизни, нигде не работают и не имеют имущества для погашения долга, - отметили в ведомстве.

В настоящее время в отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Надира Коннова