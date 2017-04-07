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Городская администрация хотела оставить без жилья семью с малышом Печать
Скандалы и ЧП
07.04.2017 15:09

Городская администрация хотела оставить без жилья семью с малышом

Семейной паре с маленьким ребенком пришлось добиваться через суд положенного улучшения жилищных условий.

По иску прокуратуры Волгоградский областной суд признал виновным комитет по жилищной политики администрации Волгограда, который незаконно отказал семье в получении социальной выплаты на улучшение жилищных условий.

Представителей комитета обязали выдать семье соответствующее свидетельство.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в августе 2016 года семья с малолетним ребенком подала документы на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище», однако получила отказ.

В комитете волгоградцам заявили, что социальную выплату нельзя использовать при приобретении жилья по договору долевого строительства. Однако на момент подачи обращения жилой дом уже был достроен и введен в эксплуатацию.

В результате молодая семья обратилась через прокуратуру в Ворошиловский суд, который признал отказ комитета незаконным. Комитет попытался оспорить данное решение, однако областной суд оставил решение без изменения.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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