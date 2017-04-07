В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей

Как стало известно "СоцИнформБюро", в центре Стокгольма на пешеходной улице Дротнинггатан грузовик врезался в прохожих. По словам полицейских, в результате происшествия есть пострадавшие. В полиции получили сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени.

По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в прохожих. По некоторым данным, автомобиль также пытался въехать в универмаг.

Корреспондент Aftonbladet сообщает с места событий, что на земле лежат два человека, на месте происшествия работает полиция.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть Тwitter