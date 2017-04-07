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В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей Печать
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07.04.2017 16:26

В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей

Представители полиции сообщили, что в результате есть пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в центре Стокгольма на пешеходной улице Дротнинггатан грузовик врезался в прохожих. По словам полицейских, в результате происшествия есть пострадавшие. В полиции получили сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени.

По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в прохожих. По некоторым данным, автомобиль также пытался въехать в универмаг.

Корреспондент Aftonbladet сообщает с места событий, что на земле лежат два человека, на месте происшествия работает полиция.

В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть Тwitter

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