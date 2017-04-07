Жертвами наезда грузовика в центре Стокгольма стали три человека

Как сообщает "СоцИнформБюро", по словам очевидца, грузовик на большой скорости врезался в людей, которые гуляли по Дроттнинггатан — главной пешеходной улице шведской столицы. Автомобиль остановился после того, как въехал в витрину одного из магазинов. Пока нет информации о том, кто находился за рулем.

В полиции получили сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени. Корреспондент Aftonbladet ранее сообщал с места событий, что есть пострадавшие.

На месте инцидента сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Из центра города эвакуируют людей.

В полиции не исключают, что произошедшее могло быть терактом.

Надира Коннова

Фото: @ABnyheter