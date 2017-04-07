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Жертвами наезда грузовика в центре Стокгольма стали три человека Печать
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07.04.2017 16:56

Жертвами наезда грузовика в центре Стокгольма стали три человека

При наезде грузовика на толпу прохожих в центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, погибли три человека.

Как сообщает "СоцИнформБюро", по словам очевидца, грузовик на большой скорости врезался в людей, которые гуляли по Дроттнинггатан — главной пешеходной улице шведской столицы. Автомобиль остановился после того, как въехал в витрину одного из магазинов. Пока нет информации о том, кто находился за рулем.

В полиции получили сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени. Корреспондент Aftonbladet ранее сообщал с места событий, что есть пострадавшие.

На месте инцидента сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Из центра города эвакуируют людей.

В полиции не исключают, что произошедшее могло быть терактом.

Надира Коннова
Фото: @ABnyheter

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Комментарии   

 
0 #1 ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ... 07.04.2017 17:24
Если мусульмане кичаться своим уважением норм ислама, обязательности выполнения требований муфтията и старших по возрасту , тогда возникает дилемма. Либо мусульманское духовенство и старейшины не управляют взбесившимися правоверными и не являются авторитетом для мусульман. Либо они сознательно обращают в свою веру для совершения террора. И почему первым шагом для террора всегда является принятие ислама? Ведь нельзя быть немного беременным. "Мусульманка" гадит?
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