ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом пенсионерка погибла из-за неосторожного обращения с огнем Печать
Скандалы и ЧП
08.04.2017 10:52

Под Волгоградом пенсионерка погибла из-за неосторожного обращения с огнем

Трагедия произошла прошлым утром в Еланском районе Волгоградской области.

7 апреля в 9.00 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в поселке Елань. Оказалось, что в частном доме по улице Варшавской загорелись домашние вещи.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, ликвидировать возгорание огнеборцы смогли уже через 15 минут.

На месте пожара была обнаружена погибшая женщина 1935 года рождения. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru