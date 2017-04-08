Под Волгоградом пенсионерка погибла из-за неосторожного обращения с огнем

7 апреля в 9.00 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в поселке Елань. Оказалось, что в частном доме по улице Варшавской загорелись домашние вещи.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, ликвидировать возгорание огнеборцы смогли уже через 15 минут.

На месте пожара была обнаружена погибшая женщина 1935 года рождения. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress