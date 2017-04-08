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В Михайловке женщина погибла в перевернувшемся авто Печать
Скандалы и ЧП
08.04.2017 11:39

В Михайловке женщина погибла в перевернувшемся авто

Водитель ВАЗ-21214 не справился с управлением и вылетел на обочину. В результате ДТП одна пассажирка погибла, другая была госпитализирована с травмой головы.

7 апреля около 8.30 75-летний водитель «Нивы» двигался с двумя пассажирками от хутора Раздоры до хутора Раковка.

В какой-то момент машину занесло и выкинуло на обочину с последующим опрокидыванием.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, от полученных травм 72-летняя пассажирка погибла на месте происшествия до приезда скорой. Другая пассажирка выжила и была доставлена в ближайшую больницу с травмой головы.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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