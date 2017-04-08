В Михайловке женщина погибла в перевернувшемся авто

Водитель ВАЗ-21214 не справился с управлением и вылетел на обочину. В результате ДТП одна пассажирка погибла, другая была госпитализирована с травмой головы. 7 апреля около 8.30 75-летний водитель «Нивы» двигался с двумя пассажирками от хутора Раздоры до хутора Раковка. В какой-то момент машину занесло и выкинуло на обочину с последующим опрокидыванием. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, от полученных травм 72-летняя пассажирка погибла на месте происшествия до приезда скорой. Другая пассажирка выжила и была доставлена в ближайшую больницу с травмой головы. Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» < Предыдущая Следующая >