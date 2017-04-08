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В Дзержинском районе автобус «Питеравто» выронил пассажирку Печать
Скандалы и ЧП
08.04.2017 12:11

В Дзержинском районе автобус «Питеравто» выронил пассажирку

Водитель автобуса марки «Лиаз» не убедился в полном закрытии дверей и начал движение. В результате 55-летняя пассажирка упала прямо на проезжую часть и получила травмы.

Случай произошел вчера в вечернее время в Дзержинском районе города.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 45-летний водитель автобуса, принадлежащего компании «Питеравто», высаживал пассажиров на остановке «Джанибековская» по проспекту Жукова.

Не удостоверившись, что двери автобуса закрыты, водитель начал движение в сторону улицы Каспийской. Из-за халатности водителя 55-летняя пассажирка выпала на проезжую часть и получила серьезные травмы.

В результате пострадавшую пришлось госпитализировать с места происшествия.

Отметим, что горожане уже не раз жалуются на стиль вождения сотрудников новой транспортной компании «Питеравто». Многие отмечают, что водители часто практикуют агрессивную езду и пропускают остановки.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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