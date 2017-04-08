В Дзержинском районе автобус «Питеравто» выронил пассажирку

Водитель автобуса марки «Лиаз» не убедился в полном закрытии дверей и начал движение. В результате 55-летняя пассажирка упала прямо на проезжую часть и получила травмы. Случай произошел вчера в вечернее время в Дзержинском районе города. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 45-летний водитель автобуса, принадлежащего компании «Питеравто», высаживал пассажиров на остановке «Джанибековская» по проспекту Жукова. Не удостоверившись, что двери автобуса закрыты, водитель начал движение в сторону улицы Каспийской. Из-за халатности водителя 55-летняя пассажирка выпала на проезжую часть и получила серьезные травмы. В результате пострадавшую пришлось госпитализировать с места происшествия. Отметим, что горожане уже не раз жалуются на стиль вождения сотрудников новой транспортной компании «Питеравто». Многие отмечают, что водители часто практикуют агрессивную езду и пропускают остановки. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >