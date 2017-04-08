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|В Дзержинском районе автобус «Питеравто» выронил пассажирку
|Скандалы и ЧП
|08.04.2017 12:11
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Случай произошел вчера в вечернее время в Дзержинском районе города.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 45-летний водитель автобуса, принадлежащего компании «Питеравто», высаживал пассажиров на остановке «Джанибековская» по проспекту Жукова.
Не удостоверившись, что двери автобуса закрыты, водитель начал движение в сторону улицы Каспийской. Из-за халатности водителя 55-летняя пассажирка выпала на проезжую часть и получила серьезные травмы.
В результате пострадавшую пришлось госпитализировать с места происшествия.
Отметим, что горожане уже не раз жалуются на стиль вождения сотрудников новой транспортной компании «Питеравто». Многие отмечают, что водители часто практикуют агрессивную езду и пропускают остановки.
Юлия Соболева
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