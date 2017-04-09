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Недалеко от кладбища иномарка сбила двух женщин Печать
Скандалы и ЧП
09.04.2017 10:12

Недалеко от кладбища иномарка сбила двух женщин

Автомобиль «Киа Спектра» сбил волгоградок, когда те пытались перебежать дорогу в неположенном месте. С места аварии женщины были госпитализированы.

8 апреля около 15 часов дня 23-летний водитель «Киа Спектра» двигался по улице Шурухина в Тракторозаводском районе. Напротив дома №67 он совершил наезд на двух женщин в возрасте 50 и 57 лет.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, дамы пытались перебежать проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеходы с различными травмами были госпитализированы.

Юлия Соболева
Фото: сообщество «Жесть Волгограда», скрин видео Александра Тарнова

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