Недалеко от кладбища иномарка сбила двух женщин

8 апреля около 15 часов дня 23-летний водитель «Киа Спектра» двигался по улице Шурухина в Тракторозаводском районе. Напротив дома №67 он совершил наезд на двух женщин в возрасте 50 и 57 лет.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, дамы пытались перебежать проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеходы с различными травмами были госпитализированы.

Юлия Соболева

Фото: сообщество «Жесть Волгограда», скрин видео Александра Тарнова