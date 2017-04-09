Происшествие случилось в конце марта в селе Лебяжье Камышинского района. Около полудня местные жители увидели дым, поднимавшийся из кухни соседей, и незамедлительно набрали «101».

Пока пожарные добирались до отдаленного села, на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда.

Первым в горящую кухню вошел доброволец Андрей Ерофеев и увидел на полу мужчину без сознания. Андрей поднял пострадавшего на руки и вынес на улицу, где его передали медикам.

Следующим в помещение вошли уже прибывшие члены пожарно-спасательной службы, которые обнаружили еще одного пострадавшего. Мужчина был также вынесен на улицу и передан для оказания медицинской помощи.

Общими силами пожарных и добровольцев пожар удалось потушить через 20 минут. Как оказалось позже, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курени.

Юлия Соболева

Фото: МЧС по региону