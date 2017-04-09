ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом местные жители вошли в горящее здание, чтобы спасти односельчан Печать
Скандалы и ЧП
09.04.2017 10:43

Под Волгоградом местные жители спасли несколько человек от пожара

Благодаря слаженной работе добровольцев и сотрудников пожарно-спасательной службы двое жителей села Лебяжье были спасены.

Происшествие случилось в конце марта в селе Лебяжье Камышинского района. Около полудня местные жители увидели дым, поднимавшийся из кухни соседей, и незамедлительно набрали «101».

Пока пожарные добирались до отдаленного села, на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда.

Первым в горящую кухню вошел доброволец Андрей Ерофеев и увидел на полу мужчину без сознания. Андрей поднял пострадавшего на руки и вынес на улицу, где его передали медикам.

Следующим в помещение вошли уже прибывшие члены пожарно-спасательной службы, которые обнаружили еще одного пострадавшего. Мужчина был также вынесен на улицу и передан для оказания медицинской помощи.

Общими силами пожарных и добровольцев пожар удалось потушить через 20 минут. Как оказалось позже, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курени.

Юлия Соболева
Фото: МЧС по региону

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru