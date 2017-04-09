На юге Волгограда лихач на «Ниссан» вылетел в кювет и перевернулся

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла ночью на улице Судостроительной. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим перевертыванием.

По словам очевидцев, водитель «Ниссана» находился за рулем в нетрезвом состоянии. На дороге он решил совершить опасные трюки, что и стало причиной ДТП.

Обстоятельства произошедшего теперь выясняют правоохранительные органы. Информация о пострадавших уточняется.

Юлия Соболева

Фото: сообщество «Жесть Волгограда», Макс Макаров