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На юге Волгограда лихач на «Ниссан» вылетел в кювет и перевернулся Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
09.04.2017 12:00

На юге Волгограда лихач на «Ниссан» вылетел в кювет и перевернулся

Инцидент произошел ночью в Красноармейском районе. Очевидцы утверждают, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла ночью на улице Судостроительной. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим перевертыванием.

По словам очевидцев, водитель «Ниссана» находился за рулем в нетрезвом состоянии. На дороге он решил совершить опасные трюки, что и стало причиной ДТП.

Обстоятельства произошедшего теперь выясняют правоохранительные органы. Информация о пострадавших уточняется.

Юлия Соболева
Фото: сообщество «Жесть Волгограда», Макс Макаров

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