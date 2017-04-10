С глаз долой: жителей Гумрака начали отгораживать четырехметровыми экранами

Как стало известно "СоцИнформБюро", в Гумраке начался монтаж шумозащитных экранов. По словам местных жителей, на их домах стали появляться трещины. Волгоградцы уверены, что это может быть связано со строительством дороги на аэропорт. Горожане требуют, чтобы власти провели экспертизу.

Напомним, жители Гумрака уже не раз выступали против установки этих щитов: устраивали митинги, приводили свои доводы, в надежде, что их услышат. Всего неделю назад, 2 апреля, в поселке проходил митинг с участием депутатов облдумы, представителей различных общественных организаций, администрации области. Власти пообщали найти приемлемый вариант, однако, в Гумраке начали возводить "стены".

В воскресенье, 9 апреля, люди опять собрались на встречу. Планировалось, что на ней должно было быть принято окончательное решение по щитам, но, видимо, власти области решили принять его в одностороннем порядке.

По словам жителей, кроме щитов появилась и другая проблема. Накануне жителям Гумрака пришлось собирать подписи на имя главы района на обследование своих домов, в которых, от данных благоустроительных работ, пошли трещины.

Но и это еще не все: колонка с водопроводной водой находится на улице, на которой сейчас устанавливаются щиты. Если в домах напротив не будет воды, то для жителей набрать ее будет весьма проблематично.

Как рассказали жители Гумрака корреспонденту интернет-газеты "Кривое зеркало", лучше бы на эти деньги поставили заборы, население поселка было на это согласно.

"Сделали бы всем одинаковые заборы и все, но никто нас не слышит, наша жизнь превратилась в ад. Вместо того чтобы отдохнуть в выходные, мы собираемся на митинги, все уже нервные", - цитирует издание слова жителей.

На вчерашней встрече присутствовали проектировщики, но они, по словам волгоградцев, ничего не могут сделать и что-либо изменить без заказчика.

Напомним, строительные работы по улице Ленина в поселке Гумрак ведутся в рамках реконструкции шоссе Авиаторов, которое входит в программу подготовки Волгоградского региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Надира Коннова

Фото: Социальная сеть Facebook Алексей Ульянов