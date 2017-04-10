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Под Волгоградом перевернулась иномарка: два человека погибли, два пострадали Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.04.2017 10:22

Под Волгоградом перевернулась иномарка: два человека погибли, два пострадали

Трагедия произошла в Октябрьском районе Волгоградской области накануне днем.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 9 апреля в 13:00 51-летний водитель на автомашине "Рено Сандеро" двигался со стороны города Котельниково в сторону Волгограда. Водитель иномарки не выбрал безопасный скоростной режим и, не справившись с управлением, выехал на правую обочину, где наехал на дорожные знаки с последующим съездом в правый кювет и опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 30-летний пассажир, который находился на переднем сидении, скончались на месте происшествия. 26-летний и 33-летний пассажиры, находящиеся на заднем сидении, с травмами были госпитализированы в районную больницу.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по региону

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