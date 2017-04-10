В Урюпинском районе 21-летняя пассажирка иномарки вышла из салона на ходу

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 9 апреля в Урюпинском районе Волгоградской области в 18:50 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" следовал в сторону улицы Репина. Во время движения 21-летняя пассажира, которая находилась слева на заднем сиденье автомобиля, открыла дверь и вышла из салона автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка с травмами была доставлена в районную больницу.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области