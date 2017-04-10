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|В Урюпинском районе 21-летняя пассажирка иномарки вышла из салона на ходу
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.04.2017 10:42
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 9 апреля в Урюпинском районе Волгоградской области в 18:50 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" следовал в сторону улицы Репина. Во время движения 21-летняя пассажира, которая находилась слева на заднем сиденье автомобиля, открыла дверь и вышла из салона автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка с травмами была доставлена в районную больницу.
Надира Коннова
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