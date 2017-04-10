Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Михайловке ночью сотрудники ГИБДД во время несения службы заметили автомашину "ВАЗ-2106", водитель которой грубо нарушал ПДД, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Водитель на "шестерке" не реагировал на законные требования сотрудников полиции, и инспекторы ДПС начали преследование автомашины. В течение 20 минут водитель продолжал скрываться, при этом он пытался повредить патрульный автомобиль.

- В результате его "шестерка" из-за технической неполадки остановилась. Из салона выбежал молодой человек и попытался скрыться, держа в руках обшивку с руля. Нарушителя, который спрятался в груде сухих веток и листвы, полицейские обнаружили и задержали, - рассказали в ведомстве.

Угонщиком оказался 20-летний безработный житель Михайловки. Молодой чловек ранее был судим за кражу и угон. Задержанный с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении него полицейские составили административный протокол.

Оказалось, что автомашина, на которой скрывался молодой человек, была угнана им от жилого дома в городе Михайловке. "Шестерка" принадлежала местному жителю, который к этому моменту уже успел написать заявление об ее исчезновении.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Кроме этого, водителя привлекут к уголовной ответственности за управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительских прав за аналогичное нарушение.

Надира Коннова