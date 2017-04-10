Как сообщили ИА "Социнформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 9 апреля водитель "Лада Ларгус" из-за невнимательности наехал на малолетнего мальчика. ДТП произошло около 16 часов в одном из дворов Николаевского района. По словам виновника происшествия, он завел двигатель своего транспортного средства, забыв о том, что автомобиль стоял на скорости, в результате чего машина покатилась и наехала на ребенка.

Пострадавший мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.