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Пенсионер во дворе дома сбил 5-летнего мальчика Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.04.2017 11:45

Пенсионер во дворе дома сбил 5-летнего маленького мальчика

Очередное ДТП с участием ребенка произошло накануне в Николаевском районе. 65-летний автолюбитель во дворе собственного дома наехал на 5-летнего мальчика.

Как сообщили ИА "Социнформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 9 апреля водитель "Лада Ларгус" из-за невнимательности наехал на малолетнего мальчика. ДТП произошло около 16 часов в одном из дворов Николаевского района. По словам виновника происшествия, он завел двигатель своего транспортного средства, забыв о том, что автомобиль стоял на скорости, в результате чего машина покатилась и наехала на ребенка.

Пострадавший мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

 

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