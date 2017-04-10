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В Волгограде запретили сайт по продаже «шторок» для автономеров Печать
Скандалы и ЧП
10.04.2017 12:03

В Волгограде запретили сайт по продаже «шторок» для номеров

Прокуратура пресекла незаконную продажу продукции, позволяющей скрыть автономера от средств автоматической фиксации.

В рамках мониторинга сети интернет прокуратура Красноармейского района выявила 3 сайта по продаже «рамок-шторок», «пленок-фантомов» и наклеек на номера, которые обычно используются для искажения или скрытия номерных знаков транспортных средств.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, на указанных сайтах была представлена полная информация о запрещенном товаре, цены, а также контакты для связи. Попасть на ресурс можно было свободно, без регистрации и пароля.

Отметим, что за управление машиной с нечитаемыми номерами законодательством установлена административная ответственность.

В результате прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрете данных сайтов. По решению суда Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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