В рамках мониторинга сети интернет прокуратура Красноармейского района выявила 3 сайта по продаже «рамок-шторок», «пленок-фантомов» и наклеек на номера, которые обычно используются для искажения или скрытия номерных знаков транспортных средств.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, на указанных сайтах была представлена полная информация о запрещенном товаре, цены, а также контакты для связи. Попасть на ресурс можно было свободно, без регистрации и пароля.

Отметим, что за управление машиной с нечитаемыми номерами законодательством установлена административная ответственность.

В результате прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрете данных сайтов. По решению суда Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress