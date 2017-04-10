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|Убийцу двух человек будут судить за изнасилование пенсионерки
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.04.2017 12:04
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Жирновска. Мужчина обвиняется по статье "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством".
23 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом 85-летней пенсионерки, чтобы поговорить с ее внучкой, с которой ранее учился в одной школе. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что в доме находится только преклонного возраста хозяйка жилища, которая не может оказать сопротивления, гость накинулся на нее и, угрожая убийством, изнасиловал.
- О произошедшем престарелая женщина сообщила в правоохранительные органы. Спустя несколько часов оперативникам удалось установить и задержать злоумышленника. Обвиняемого задержали по месту его жительства. Мужчина признался в содеянном уже в ходе первого же допроса и написал явку с повинной, - рассказала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Известно, что обвиняемый ранее уже был судим за убийство двух человек. Из мест лишения свободы мужчина освободился около года назад, где отбыл 13 лет.
Надира Коннова
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