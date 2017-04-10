Налетчиками на ювелирный салон в Камышине оказались саратовцы

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 19 марта 2017 года в ювелирный магазин в городе Камышине ворвались двое неизвестных молодых мужчин. Злоумышленники, распылив в помещении слезоточивый газ из баллончика, похитили с прилавка 8 лотков с золотыми изделиями с драгоценными камнями на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей, после чего скрылись на автомашине.

Подозреваемых в разбойном нападении удалось задержать на территории Саратовской области. Злоумышленниками оказались трое безработных, ранее судимых за кражи, мошенничество и грабеж жителей Саратовской области, в возрасте 24, 26 и 28 лет. Один из налетчиков за несколько дней до совершения преступления освободился из мест лишения свободы. В содеянном подозреваемые сознались.

Следователи вышли с ходатайством в суд, чтобы для подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полицейские устанавливают места сбыта похищенных ювелирных изделий.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Надира Коннова