ОАО ЕДКММ
В Волгограде приговорили местного экстремиста Печать
Скандалы и ЧП
10.04.2017 15:12

В Волгограде приговорили местного экстремиста

Местному жителю Сергею Хаустову, который выкладывал экстремистские материалы в сети Интернет, вынесен обвинительный приговор.

Как сообщили ИА "СоцИнформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, житель Волгограда Сергей Хаустов, распространявший с помощью сети Интернет сообщения экстремистского содержания, получил приговор.

Напомним, что в июне 2014 года и в апреле 2016 года Хаустов со своего мобильного телефона загрузил в социальную сеть материалы с пропагандой радикально политического национализма и неонацизма по отношению к мигрантам из Азии и Кавказа. В следствие чего был задержан сотрудниками ГУ МВД по России и признал свою вину.

Отметим, что ранее за содеянное Хаустову грозило до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент интернет-экстремист осужден на два года условно.

Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru