В Волгограде приговорили местного экстремиста

Как сообщили ИА "СоцИнформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, житель Волгограда Сергей Хаустов, распространявший с помощью сети Интернет сообщения экстремистского содержания, получил приговор.

Напомним, что в июне 2014 года и в апреле 2016 года Хаустов со своего мобильного телефона загрузил в социальную сеть материалы с пропагандой радикально политического национализма и неонацизма по отношению к мигрантам из Азии и Кавказа. В следствие чего был задержан сотрудниками ГУ МВД по России и признал свою вину.

Отметим, что ранее за содеянное Хаустову грозило до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент интернет-экстремист осужден на два года условно.

Фото: globallookpress