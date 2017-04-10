В Волгограде под суд идут браконьеры-контрабандисты

В декабре 2016 года сотрудники регионального МВД России задержали 49-летнего водителя рейсового междугороднего автобуса из Волгограда.

Во время проведения досмотра в его автомобиле оперативникам удалось изъять 209 стеклянных банок общим весом около 14 кг, внутри которых находилась икра белухи. Общая сумма изъятого составила 182 тысячи рублей.

В ходе расследования полицейские установили, что икру белухи водитель автобуса получал за вознаграждение от 39-летнего местного жителя, который скупал товар у браконьеров.

В результате в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов».

На данный момент данное дело передано в Дзержинский районный суд.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress