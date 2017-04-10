ОАО ЕДКММ
В Волгограде под суд идут браконьеры-контрабандисты Печать
Скандалы и ЧП
10.04.2017 15:44

В Волгограде под суд идут браконьеры-контрабандисты

Полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконного оборота черной икры.

В декабре 2016 года сотрудники регионального МВД России задержали 49-летнего водителя рейсового междугороднего автобуса из Волгограда.

Во время проведения досмотра в его автомобиле оперативникам удалось изъять 209 стеклянных банок общим весом около 14 кг, внутри которых находилась икра белухи. Общая сумма изъятого составила 182 тысячи рублей.

В ходе расследования полицейские установили, что икру белухи водитель автобуса получал за вознаграждение от 39-летнего местного жителя, который скупал товар у браконьеров.

В результате в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов».

На данный момент данное дело передано в Дзержинский районный суд.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru